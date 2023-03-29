綠置居揀樓 高宏苑海景單位搶手

【本報訊】不少居住公屋的人士都希望買樓，新一期綠置居計劃昨日開始揀樓。開售後約20分鐘已有單位被迅速揀走，均為熱門屋苑油塘高宏苑B座的大單位，至於高宏苑A座43樓20室的「樓王」，開售後未見即時被搶走，有揀樓人士坦言因「樓王」位置靠近垃圾房，故希望揀選B座面海的大單位。現居於小西灣的揀樓人士則認為，高宏苑地理位置方便，若未能選得心儀單位將不會再選擇另外兩個屋苑。

大批市民昨早9時已到達位於觀塘的房屋委員會綠置居銷售小組，大部分揀樓人士均集中在高宏苑的揀樓顯示屏前，時刻留意該屋苑銷售動向。到場揀樓的洪女士表示，目標為高宏苑B座的面海中層大單位，因風水及景觀好，背山望海，會和女兒、丈夫和奶奶4人一同居住。她又稱以「家有長者」抽中，形容是「家有一老如有一寶」，故可成功抽中首個號碼揀樓，心情興奮，認為非常幸運。不過，她坦言對「樓王」興趣不大，對A座單位的出入口亦不太滿意，故選擇B座。

3屋苑共4693單位 最平75萬 成功揀樓的戴先生則揀選了高宏苑B座的大單位，因其地理位置便利、風景好，形容是「心水單位」。他指雖然現居於大埔區，要搬去油塘較遠，但因子女喜歡市區屋苑，未來又打算一家四口一同居住，故一定要選大單位。

李女士亦因成功揀選高宏苑B座單位而非常興奮，雖然有供樓壓力，但直言「都無所謂」，將由兒子及新抱一同供樓。她又稱自己首次抽綠置居已一抽即中，而且揀樓排名靠前，故感到非常開心。

今期綠置居以市價41折推售，項目包括粉嶺清濤苑、油塘高宏苑及馬鞍山錦柏苑，合共4,693個單位，售價介乎75萬至271萬元。