統一平台 處理申請過渡屋 籌備9個月龜速

輪候基層水深火熱 愁對官僚死結 為利便申請過渡性房屋和善用資源，房屋局擬最快今年第4季推出中央統一平台；當局亦擬容許營運過渡屋機構加大接受輪候公屋少於3年人士提交申請的比例，以推高新界區過渡屋入住率。議員不滿當局仍要籌備9個月才能推出平台，又建議廢除過渡房屋租戶輪候公屋是否滿3年的「8：2」比例，解決基層殷切的住屋需求。

據當局初步計劃，中央統一平台分兩階段推出，首階段預計今年第4季出台，將集中處理和方便有需要人士申請過渡性房屋。第二階段則將暫定2024年第二季，將陸續加入其他功能，例如數據收集等。

約1.4萬伙兩年內落成 港府目前已物色土地提供超過兩萬個過渡性房屋單位，其中約7,000個單位已投入服務，其餘約14,000個單位將於未來兩年落成。

議員盧偉國昨出席房屋事務委員會會議時指，不滿局方時間表，形容「使唔使等到第4季呀？」他指，過渡屋是為有急切需要的市民盡快改善住房環境，形容「辦法總比困難多」，促盡快處理。房屋局副局長戴尚誠回應時會加快進度。

另外，現時過渡性房屋項目規定須將不少於80%單位租予甲類租戶，即已輪候傳統公屋不少於3年的人士；餘下不多於20%單位則租予乙類租戶，即其他人士。當局提出調整甲類和乙類租戶比例，以提高過渡性房屋項目入住率。

甲乙類比例分配倡廢除 議員梁文廣關注，是否需硬性規定維持甲乙類租戶比例。戴尚誠回應，部分市區項目較多人申請，若無甲乙類租戶比例，乙類租戶或無法申請入住，故希望兩者間取得平衡，靈活調整，「放寬至60%比40%，是否一個合適的數字，我們是會看着靈活地做調整。」

議員李慧琼則期望，港府可用推展簡約公屋的態度去處理過渡性房屋政策，冀兩者「並駕齊驅」。議員劉國勳認為，調整租戶比例是「遲來的安排」，指房屋問題一直以來都是全港市民重視的議題，就功能和定位而言，可與簡約公屋有互相幫補的作用。