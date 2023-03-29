內地護理員投訴 遭串通剝削扣薪

【本報訊】為紓緩香港安老院舍人手荒，目前有約4,000名內地合資格護理員通過「補充勞工計劃」來港工作。但有內地護理員外勞投訴，疑遭院舍串通內地無牌中介剝削扣薪，包括透過偽造「勞務合同」，每月被要求收取3,000至5,000元不等的「勞務費」和雜費，佔其月薪兩至四成。

指無牌中介與院舍偽造合同 分別有兩名內地人士表示，於去年底到中介公司繳付了逾萬元人民幣報名費，其中已包含所謂的「勞務費」，以來港擔任院舍護理員。該間公司當時答應他們來港後，月薪會按最低工資標準發放，即1.41萬元，若加上其他補助，最高或可達1.6萬元，並指除了可能收取工資約10%的食宿費外，來港後將不會收取其他費用。

他們到港後，被各自分配至同一連鎖院舍集團旗下的兩間分院工作。其中一名護理員表示，最初開設專門用作「出糧」的銀行戶口及辦理提款卡時，全程有院舍職員陪同，辦理後院方更想沒收所有文件，改以每月由院方於戶口內提取現金出糧，經過一番周旋，幸好保得住銀行卡。

不過在港工作即將滿一個月後，突遭一名自稱「院長同事」的男子，透過微信及電話反覆向她們索取每月5,000多元的所謂「勞務費」，並建議可於半年內繳付約6萬元，以免每月扣薪。對於抽佣一事，她們感到不解，因事前未曾得知，亦曾向院舍反映情況，院方不但沒有提供協助，還反問「想自己交錢，還是經院方代交？」，加上在出糧時，院舍曾一度脅迫提取數千元現金，以轉帳至該位「院長同事」，令她們懷疑院方知情，甚至是利益收受者。