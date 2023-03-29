最低工資檢討機制 首階段諮詢

【本報訊】去年《施政報告》曾提出，將邀請「最低工資委員會」就如何優化法定最低工資水平的檢討機制作出研究。勞工處表示，最低工資委員會由昨日起展開第一階段諮詢，為期4星期，以邀請公眾就優化法定最低工資檢討機制提供意見，並於今年10月底前向行政長官提交研究報告。有議員表示歡迎，期望可以盡快落實「一年一檢」。

勞工處表示，《施政報告》提出會邀請委員會研究如何優化檢討機制，包括檢討周期、如何提升效率，以及在最低工資水平和維持經濟發展等元素之間取得平衡，故有關研究正積極推展，並由昨日起展開為期4星期的第一階段諮詢，就優化檢討機制邀請公眾提供意見。

據網站諮詢文件顯示，最低工資委員會將分別就檢討周期及檢討方式徵求市民意見，包括應否保留現行檢討方式，甚或是否同意應將法定最低工資水平與特定指標掛鈎，或以方程式調整等；同時委員會亦歡迎就其他方面提交意見。

議員冀落實一年一檢 議員顏汶羽對有關消息表示歡迎，他建議以方程式調整法定最低工資，並加入客觀數據作為參數，減省檢討的資料分析工作，並以更客觀、透明、高效和可預視的做法，簡化檢討程序，以計算出法定最低工資水平。他認為，客觀的方程式可避免勞工和工商界之間的主觀爭論，從而提高施政效率，並借此落實「一年一檢」。