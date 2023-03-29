入境處首辦全球緊急支援訓練課程 學習領事保護 分析國際形勢

【本報訊】隨着疫情減退，香港居民離港公幹和旅遊亦陸續上升，預期在境外尋求協助的港人亦會相對增多。一直積極為在境外求助港人提供協助的入境事務處，今年1月以入境事務學院為課程營辦者的身份，通過香港學術及職業資歷評審局的評審，把「協助在外香港居民小組」的「全球緊急支援服務」訓練課程納入《資歷名冊》。入境處處長區嘉宏昨主持首屆相關課程的證書頒發典禮，典禮有40名畢業學員出席。

是次典禮在入境處培訓及青少年發展中心舉行，40名畢業學員包括8名高級入境事務主任、11名入境事務主任、5名總入境事務助理員、11名高級入境事務助理員和5名入境事務助理員。其中一名學員梁嘉銘，本身為入境事務主任（國際協作），曾參與2020年日本鑽石公主號撤離行動，他表示課程令他獲益良多，課程理論及實踐兼備，學習到處理事件的應對技巧及心理支援。

區嘉宏頒畢業證書 總入境事務主任（國際協作）蔡宇飛則指，課程今年3月首辦，完成5天課程後，會獲頒發屬香港資歷架構第4級的《入境事務隊隊員「全球緊急支援服務」專業證書》，級別與副學士學位或高級文憑同等。

課程內容除了涉及心理支援、應急管理和溝通技巧等理論課題外，亦有外交部駐港特派員公署、保安局人員及香港城市大學講師主持講座。另外課程包括領事保護和國際形勢分析等內容，有助學員加深認識世界當前的大局和挑戰。

區嘉宏致詞時指出，希望透過課程為小組成員的工作打下堅實牢固的根基，勉勵他們繼續秉持精益求精、便利惠民的信念服務市民，為身處境外的香港居民保駕護航。入境處會繼續與公署和駐外使領館為香港市民提供海外領事保護和服務，貫徹「港人安全無小事，同胞利益重泰山」的理念。此外，「協助在外香港居民小組」一直與公署保持密切聯繫，積極推動「領保進校園、進社區」的宣傳工作，向市民講解領保重要性。

「協助在外香港居民小組」俗稱「救人組」，自1999年成立，24小時全天候為在外遇事的港人提供切實可行的緊急支援服務，包括協助港人因不同原因滯留海外能安全回港、在海外補辦遺失的旅行證件、尋找失蹤親人等，去年處理逾1,600多宗求助個案。