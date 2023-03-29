疫情消退 教學復常 文憑試調整評核方式

隨着本港新冠疫情逐漸消退，教學由今年2月起回復正常，中學文憑考試的各個科目將陸續恢復原來的評核要求。香港考試及評核局昨日宣布，將調整2024年文憑試19個甲類高中選修科目的評核要求，其中筆試要求、考試時間、選擇答題模式等，將會有所精簡及變動，涉及企業、會計與財務概論、中國歷史、經濟、地理、旅遊與款待等科目。

公開考試方面，10個設有校本評核的選修科目，均會恢復進行校本評核，其中9個科目的校本評核要求會較原來精簡，包括經濟卷二將會取消丙部結構/文章式試題；地理卷一將合併乙部「實地考察為本問題」及丙部「數據/技能為本/結構式問題」，考試時間將回復至原來的2小時45分鐘；體育實習考試的比賽考核將會取消，考核項目亦會由兩個減至一個等。

旅遊卷減考試半小時 而設計與應用科技卷二考核的選修單元，亦會由「5選2」改為「5選1」，考生在所選擇之單元的3條題目中，仍需選答兩題，考試時間另減少45分鐘，經修訂後的考試時間為1小時15分鐘；旅遊與款待卷二題目同樣由「5選3」改為從5條題目選答兩題，另減少考試時間半小時。

校本評核要求方面，中國文學提交的創作練習分數將由3個減至2個，惟考生仍須於散文、詩歌、小說、戲劇4類文體中，選擇其中兩類完成；英語文學中所規定考生須提交的論文/文章字數，則由2,000至2,500字，下調至1,200至1,500字。

至於4個核心科目，即中國語文、英國語文、數學、公民與社會發展，則會按相關科目《評核大綱》的要求進行公開考試及校本評核。此外，乙類應用學習科目，則應按各科原來的評估計劃進行，如需要修訂其評估計劃，課程提供機構須向考評局提出申請。

考評局稱屬過渡安排 考評局表示，由於應屆中五級學生的學習進度於過去一段時間受到疫情影響，經徵詢多方意見後，決定調整下年文憑試的評核要求，作為復常的過渡安排，而有關安排亦已獲考評局公開考試委員會議決通過。