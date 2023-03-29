打工仔薪水上升 遭通脹蠶食

【本報訊】衣、食、住、行樣樣加，但打工仔人工僅追過通脹。政府統計處公布，港人於去年12月的名義平均工資率較上年同期上升2.6%，但扣除甲類消費物價指數變動後，該月的實質平均工資率與前年同期比較只上升0.5%。不過，統計處發現，接近40%公司於去年12月的平均名義工資率按年下跌。

37%公司平均工資率下跌 統計處昨日公布的去年12月工資及薪金總額統計數字顯示，所有調查的行業於名義工資指數均錄得按年由1.5%至3.6%不等的升幅，升幅最高的為運輸業、最低則為個人服務業。實質工資指數方面，除進出口貿易、批發及零售業和個人服務業分別錄得0.3%和0.6%的按年跌幅外，其他選定行業主類均錄得按年升幅，由0.2%至1.5%不等。

該處提到於去年12月，約60%公司的平均工資率按年上升，37%公司的平均工資率按年下跌，其餘3%公司的平均工資率與上年同期相若。

去年第4季，就業人士名義平均薪金指數方面，所有選定行業主類均錄得按年由1.3%至4.1%不等的升幅；而實質平均薪金指數方面，除進出口貿易及批發業錄得0.5%的按年跌幅外，其他在統計調查中包括的行業主類均錄得介乎0.1%至2.2%不等的按年升幅。

港府表示，隨着勞工市場繼續改善，名義工資和勞工收入在去年第4季的按年升幅加快。扣除通脹後，實質工資和勞工收入均有所上升，展望隨着經濟活動繼續復常，以及訪港旅遊業反彈，相信會帶動勞工需求，從而支持工資和勞工收入進一步增長。