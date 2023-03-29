公共交通漲價排住隊 港鐵加2.3%優惠縮水

經濟持續低迷，但渡輪、的士、專營巴士卻排隊漲價，就連港鐵亦重拾加風，終止過去3年難得的不加價走勢，市民荷包被榨乾！當局昨揭盅去年12月運輸業名義工資指數，按年升3.6%，該數據代入港鐵最新票價調整方程式後，計得港鐵今年6月將加價2.3%，但回贈車費優惠卻縮水。港鐵預測，約90%乘客每程車費加不多於4角。議員均對港鐵加價感失望，促港鐵加推額外優惠紓困。

港府及港鐵上周公布票價調整機制檢討結果，修訂後的港鐵票價調整方程式沿用兩組參考數據，包括每年12月綜合消費物價指數按年變化，以及每年12月運輸業名義工資指數按年變化，該兩個數字各自除半後相加，再減去生產力因素。但生產力因素計算方式，由以往計算港鐵車務營運年增長率，改為按港鐵香港物業發展利潤水平而定，介乎0.6%至0.8%。以去年港鐵香港物業發展利潤逾100億元為例，今年減幅達上限0.8%。

政府統計處昨日公布，去年12月運輸業名義工資指數按年上升3.6%，連同已知去年12月綜合消費物價指數按年升2%。按上述方程式計算，扣減0.8%後得出結果為2%。

另外，去年港鐵因觸及方程式凍價機制，需於今年追加0.5%加幅，但港鐵日前稱會將今年的0.2%加幅延至明年才追加，故實際今年港鐵加價2.3%。

1.85%待明年追加 至於自2019年起因觸及封頂機制而未處理的2.85%延後加幅，當中1.2%已被港鐵撇帳，餘下1.65%留待明年處理，連同上述的0.2%押後加幅，明年港鐵需追加1.85%。

港鐵香港客運業務總監楊美珍表示，新票價機制及特別安排降低票價調整幅度，預計本年度約90%乘客車費將上調0.4元或以下，希望平衡市民負擔能力，同時確保鐵路服務。

港鐵又指，自兩鐵合併以來，每年平均票價加幅低於同期通脹。港鐵正計算個別車程票價的變化，在完成所需行政程序，包括向港府提交由兩名獨立專家發出票價調整計算符合機制規定的證明書後，今年度車費表及實施日期將稍後公布。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌批評，港鐵剛完成每5年一次的票價機制檢討是「新不如舊」，市民原本期待港鐵賺過百億元下不加價，但加價情況依舊，他對此感到失望。他認為港府無做好把關工作，期望港鐵加推額外優惠，例如重推每程3%車費折扣等，抵銷加幅。

議員不滿新機制 議員田北辰同樣不滿新機制，並指港鐵尚餘1.85%加幅留待明年處理，形容只是今年「不加到盡」，質疑票價調整除了與本地物業發展利潤掛鈎，更應一併計算港鐵商場租務收益及廣告收入等。

運輸及物流局回覆指，新機制下各項措施已將票價調整幅度降低3.85個百分點，即加幅減低約60%，在經濟從疫後復甦情況下，有效減輕市民的票價負擔。

議員指港鐵加價有違市民期望，認為票價機制檢討後「新不如舊」。（陳德賢攝） 港鐵長中短途車資加價估算（成人八達通單程） 港鐵今年6月又再加價。 市民心聲 港鐵歷年票價調整幅度