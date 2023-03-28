燃料價跌不減費 放任兩電宰市民

兩電電費年年增加，今年更按年暴增19.8%和45.6%，《利潤管制協議》早就淪為賺到盡的擋箭牌，港府為虎作倀，任由兩電予取予求，最是令人齒冷。尤其兩電加價的藉口是國際能源價格飆升，惟事實卻是國際燃煤及天然氣價格自去年底持續回落，兩電加價變得毫無合理性亦不符合公義。

猶記得，兩電去年底公布今年電費加幅，驚人程度創歷年之最，激起全城嘩然。惟不管輿論如何口誅筆伐，兩電依然堅持加價，港府更化身代言人替兩電說盡好話。當時兩電美其名曰，國際能源價格飆升導致成本上漲，在不違反《利潤管制協議》容許公司賺取8%利潤的情況下，電費難免有較大波動云云。然而，國際能源價格自去年12月起一直向下，兩電繼續飛擒大咬是否合理，不言自明。

立法會環境事務委員會昨日討論有關事宜，多名議員均質疑兩電繼續加價不合理，要求兩電隨國際燃料價下跌而減電費，結果只獲兩電耍出拖字訣蒙混過關。中電只肯承諾未來3個月燃料調整費封頂，問題是，封頂只是取巧，絲毫沒有反映燃料價下跌的實際情形，遑論減價。港燈也是不遑多讓，指燃料調整費需要數個月時間才能反映國際燃料價格變動，預計年中起始能回落，燃料調整費計算會有6至8個月滯後。擺明加快減慢，拖得就拖。

港府的回應又是如何呢？環境及生態局局長謝展寰雖然承認機制有不足之處，當能源價格急升時，電力公司可以將所有成本轉嫁用戶，但兩電現行的利潤管制協議持續到2033年，要到時才能檢視機制，同時強調要兩電完全同意才能更改協議。很明顯，兩電之所以獅子開大口而有恃無恐，完全是拜港府縱容甚至鼓勵所賜。明知管制協議有不足，港府不是動用行政權力盡快修補，而是大安旨意拖個10年，更任由兩電做主導，聲稱只要兩電不同意，協議便不能改，簡直豈有此理。以兩電賺到盡的作風觀之，要它們自願減價根本不可能，政府作為監管角色軟弱無力，市民淪為俎上魚肉，所謂以民為本、以結果為目標，簡直就是笑話。

必須強調，電力為民生必需品，兩電並非一般私營企業而是公共事業，港府絕對不能簡單地以商業機構視之。何況兩電做的是壟斷和獨市生意，港府既不引入競爭，又不對賺到盡的機制設限，市民只有被宰割的份兒，積累的民怨絕對不容小覷。兩電每次加電費，都將所有上漲的成本轉嫁消費者，一加俱加之下，各行各業經營成本必然上漲，最終又是羊毛出自羊身上，通脹趨升，市民生活百上加斤。

不管怎麼說，管制協議只保障兩電賺到盡，市民被迫捱貴電，根本是一種剝削。社會要求開放電網，引入內地供電，增加競爭，這個訴求已提出多年，港府亦表示研究增加引入內地核電，爭取穩定電價。那麼就不應議而不決，蹉跎歲月，趁今年兩電利潤管制協議中期檢討期間，加快落實引入內地供電。