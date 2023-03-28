龍七公：北韓自信騷肌 方向愈來愈畸

正當歐亞大陸西側戰事打得如火如荼之際，位於大陸東側的朝鮮半島似乎不甘寂寞，頻頻爆出「驚天動地」消息！繼美國與南韓宣布將於今年6月舉行聯合協同火力剿敵演習，以空前規模的實彈軍演展現韓美同盟強大火力後，北韓便進入瘋狂「騷肌」模式，且不再局限於試射彈道導彈，而是展現一系列新型武器！之不過，所謂的新型武器略嫌雷聲大雨點小，還不如試射遠程彈道導彈！

雷大雨小 威力有限 有別於以往獨沽一味試射彈道導彈，北韓今輪騷肌，先是試射了兩枚「箭矢1型」及兩枚「箭矢2型」戰略巡航導彈。坊間談論彈道導彈與巡航導彈的分別時，一般認為巡航導彈的缺點是射程較短，須由戰機或戰艦攜帶，方能增加射程，確保擊中目標。事實上，隨着軍事科技推進，不少現役巡航導彈射程已達到2,500公里以上，例如戰斧巡航導彈，最大射程達到2,800公里，縱然仍不及遠程或洲際彈道導彈，但足以媲美中程彈道導彈。另一方面，巡航導彈的優勢在於能低空甚至超低空突防，難以探測或攔截；若能達到高超音速，甚至可進一步縮短敵方反應時間。

可惜北韓今次試射的箭矢1型及箭矢2型並非高超音速導彈，只是傳統的長程次音速巡航導彈，令可觀性大減。雖則根據北韓官媒描述，兩款導彈模擬1,500公里和1,800公里界限距離的橢圓及八字形飛行軌道，分別飛行約126分鐘至152分鐘，還進行了超低空飛行試驗、判定反常高度調整及迴避飛行能力，並驗證了核爆炸操縱裝置和引爆裝置的動作可靠性，足見兩款導彈勉強達標；但北韓與美國在巡航導彈技術上的差距，可不是一星半點，美國自然不放在眼內。

相比之下，北韓宣稱成功測試一款新型核無人潛水攻擊艇，顯然更吸引眼球。該款名為「海嘯」的新型核無人潛水攻擊艇，北韓官媒對其描述是一種潛水式核戰略武器，能隱秘潛航到作戰水域進行水下爆炸，造成超強力放射性海嘯，破壞消滅敵人的軍艦編隊和主要作戰港口；又指這款核無人潛水攻擊艇成功於80米至150米深度潛航59小時12分鐘，可在任何海岸、港口或用拖船投入作戰。相信不少看官與筆者一樣，看到北韓官媒的描述後，首先聯想到被稱為「末日魚雷」的俄羅斯「波塞冬」核魚雷，但細讀描述後，不難發現兩者差天共地！

所謂核無人潛水攻擊艇，更像是攜帶了核彈頭的小型無人潛艇，憑北韓現有潛艇技術，相信難以深潛；況且航程相信有限，與其說是為了威脅位於關島的美軍基地，倒不如用於偷襲逼近半島的美軍艦隊，更貼合實戰需要！至於波塞冬核魚雷，由於是採用核動力，理論上擁有無限航程，且能深潛至水下1,000米，難以探測及攔截，加上俄羅斯核彈頭的威力以及海底引爆的恐怖，對美國而言，這才稱得上真正的殺器！