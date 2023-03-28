言必有舜：M品牌與創造歷史

近年香港體育成績有不同的突破，政府在體育政策上，一直實行普及化、精英化、專業化、盛事化以至產業化方向。政府透過體育委員會轄下大型體育活動事務委員會，統籌M品牌及資助計劃，以扶植更多可持續舉行的大型體育盛事，多年以來有一定的成績。新鮮滾熱辣的，就是港產高球手許龍一在國際都會高爾夫球錦標賽封王，這名22歲新星更創造歷史，首次有本地球手在亞洲巡迴賽分站奪冠。

M品牌計劃推出至今，所舉辦的盛事包括香港馬拉松、維港泳、國際七人欖球賽、國際龍舟邀請賽、國際網球挑戰賽、世界女排聯賽、香港公開羽毛球錦標賽、香港高爾夫球公開賽及香港壁球公開賽。上述體育盛事會在今年稍後陸續舉行。M品牌計劃分為配對基金及直接補助金兩大類別。

筆者認為，在資源許可下，當局可把M品牌認可的大型賽事增加，比賽項目也可加入新類別，並適度放寬申請資格。特首在去年施政報告提到，每年會支持至少10項M品牌認可的大型體育賽事，並將有優化M品牌措施，包括增加每項活動資助上限，放寬申請人資格。筆者期望當局早作籌劃，可按年遞增賽事。至於放寬申請資格，則可與業界或團體溝通，為朝着盛事化及產業化發展方向，鼓勵更多有相關經驗的非牟利團體或企業申請。

最重要的一環，就是把大型體育盛事與旅遊結合，例如在剛過去的香港馬拉松賽事，主辦機構也舉辦了小型展覽，其實可參考境外馬拉松，設立紀念品、商品區，吸引跑手及遊客光顧。另外，可向跑手及來港觀賞比賽人士，以優惠價讓他們參加本地一日遊，參與文化旅遊或觀賞文化盛事等。整體而言，M品牌大型賽事計劃有無限可能，值得繼續支持。