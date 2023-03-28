激濁揚清：揸車過海似幫襯夜總會

港府敲定「三隧分流」方案，8月2日起首階段，西隧私家車收費下調至60元，東隧、紅隧加價至30元，並擬定今年底實施「不同時段不同收費」，繁忙與非繁忙時段之間甚至有每兩分鐘遞增或遞減兩元的過渡安排。如此複雜的收費方式，令人猜測是否參考了本地夜總會的收費模式。

上述猜想非無的放矢，6年前一個研討會上，本地某大學的經濟系前系主任談到電子支付，他以朋友的經歷說：「佢叫雞都係隊個咁嘅手機。」若有社會精英從夜總會取得靈感，將茶舞、晚舞不同時段不同收費；分散鐘、枱鐘、街鐘；一小時作36、54還是72票計算；每票算5.8元還是其他銀碼等煩瑣精神套用到三隧分流，又有甚麼值得奇怪？本地夜總會收費制度之複雜令不少人卻步，變相在寄情銷金窩與寄情書本學問之間起了分流作用，說不定有人就是覺得三隧分流何嘗不可如此呢？

有議員對新方案不表樂觀，質疑或會導致三隧齊塞。事實上，港產官僚根本不知隧道擠塞的癥結在於私家車太多。有電視台訪問了一位家住火炭，每天駕車到中環上班的人士。明明港鐵東鐵綫已擴展至金鐘，但一人一車過海返工，組成長長車龍的情況仍然嚴重。

路面車多會造成「幽靈堵車」的蝴蝶效應，即使沒發生事故，但司機各自的Dup車轉線會疊加成無厘頭的塞車。去紅磡海底隧道口看看，車輛左攻右、右攻左的，湧現大量幽靈。香港私家車太多，道路基建未能配合，港官不在源頭做工夫，卻妄想改善隧道塞車，除非將收費調至令一人一車有閒階級也大感肉痛的程度，又或真的實施電子道路收費，否則沒真正駕車需要者棄公共交通而不取，巴士公司不斷呻沒生意，塞車問題依然堵得死死的。