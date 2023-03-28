筆下風雲：王道與霸道誰得民心

中國展開大國外交，攻勢一浪接一浪，而且都取得巨大成果，僅中東便發生了翻天覆地的變化。在中國斡旋下，繼沙特阿拉伯和伊朗復交後，沙特又與敍利亞言和，兩國同意重開大使館。有指中國有意再下一城，推動解決千年世仇以色列和巴勒斯坦問題，外界拭目以待。

世界愈和平，愈沒有戰火，便愈能集中精力發展經濟、改善民生，這本來是人心嚮往的「王道」，奈何世上本無事，美國偏擾之。對於一個穩定的中東局勢，美國自是萬分不願看見，皆因美國長久以來慣於搞分裂對立，製造矛盾，局勢愈不穩，樹敵愈多，中東國家愈要倚重美國「保護」，美國愈能收穫最大利益。美國在中東一直玩這一手，以色列為外交政策重心，伊朗則必然邪惡，對所有產油國予取予求。然而隨着中國以和平使者的姿態在中東展開外交，美國長久以來的布局逐漸被打破，直接撼動其霸主地位，忽然「被摒出局」，美國豈有袖手旁觀之理？

果不其然，美國聲稱，敍利亞代爾祖爾省兩處美國設施日前遭到無人機和火箭彈襲擊，導致一名美國承包商死亡、數人受傷，直指是伊朗所為，旨在報復美國「精準空襲」伊朗伊斯蘭革命衞隊的軍事行動。很明顯，美國不可能讓中東平靜，必要挑起事端，惟有繼續激起各國的摩擦和矛盾，弄至雞犬不寧，美國才有立足之地。

問題是，中東諸國真的願意繼續聽從美國指揮、被割韭菜嗎？在21世紀高科技時代，誰不想乘搭這趟高科技快車，發展經濟改善民生？如果可以政治解決問題，為何非要兵戎相見？中國高舉「王道」，與美國的「霸道」恰成強烈對比。過去美霸獨大，各國冇得揀，今日有了另一個選擇，誰更得民心，已是寫在牆上。