坦言集：削歐救美

美國不會甘心讓留在國內的資金流走，因為這關乎美元和美國霸權，也是美國政治與經濟的基礎。即使單用貨幣政策和政府正常監管干預，都不能解決危機的根本矛盾，它還有一慣用政治招數──把危機轉嫁別國。2008年美國的金融危機最後轉變為歐債危機、歐洲的難民問題，便是這樣的例子。

在中國金融擴張政策支持之下，美國安度危機，即使貨幣寬鬆政策種下更大的禍根，只要把危機轉嫁，並且能夠從歐洲的危機好好的賺一大筆來填補美國的虧損，危機可即時避免，且賺取解決的時間與空間。

很可惜，美國金融資本的目的不是促成世界平穩發展，而是不擇手段地不斷賺取更大的利潤。危機時可四處求救，作出各種承諾；危機過後，便一切置之腦後，利潤掩蓋一切理智與道德，2008年是這樣，今天亦不會有所不同。

當前對美元最大的威脅，不是人民幣或盧布，而是歐元。歐元積弱，也缺政府的支援，今次美國銀行危機中的美國國債問題，亦同樣存在於歐洲的金融體系，美國能夠動用的國內、國際資金，在美國銀行危機開始爆發之後，變得有限，救了歐洲，便救不了美國，美國當然寧願犧牲歐洲來救美國，方法還是政治干預。

以美國司法審查瑞信脫困的收購案為例，顯然是想落井下石，用歐洲的銀行危機轉移美國的危機，打擊留歐的資金，打擊歐元，從而抬升美元匯率，迫使資金留美而不去歐洲。美國銀行危機的根源在美國國債因加息價跌，背後是十多年量化寬鬆政策與烏克蘭戰爭產生的經濟危機，美國不願從根本矛盾入手解決，也還是用政治等各種方法干擾國際市場，給別國製造困難，從而讓自身暫時脫困。

現時歐洲還是國際資金的大戶，政治上受到美國綑綁，美國容易擺弄，把歐洲的金融體系和資金控制着，美國可保經濟與金融穩定於一時。特別是英國、日本衰落，中國及石油出口國等新興國家資本不為美國控制，要操控新興國家資本比操控歐洲資本更難，也費時間，因而今次亦如2008年的危機，美國還是主要對歐洲開刀，削歐洲之血肉來補美國的缺口。自21世紀開始，歐盟組織擴大，但經濟卻逐步由大於美國變為小於美國，烏克蘭戰爭將進一步把美強歐弱的零和遊戲加深，銀行危機不過是大勢中的一個事件。