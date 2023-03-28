政情：首間酒店變身青年宿舍 楊政龍：已接300份申請

樓價高企，年輕人想置業安居都難，同屋企人住又冇私人空間，搞到好壓抑。政府搞嘅青年宿舍計劃，近年擴展至酒店，香港青年聯會就搞咗首間由酒店變身嘅青年宿舍，已經有年輕人入住嘞！

住客需做社會服務 青聯主席楊政龍話已收到約300份申請，亦會一路接受申請，一路有人入住，現時有10人已簽約，當中4人已入住。佢話入住宿舍嘅青年要做社會服務，若然有青年係健身教練喺宿舍教人健身，都可以計分。分數計算都有彈性，青年可以任意選擇做服務嘅時間，只要一年入面儲夠200分就得，若得分超過200就有租金等優惠畀佢。

咁點解青年宿舍叫BeLIVING Youth Hub？佢話有一日望住棵樹就諗到不如叫Beliving，係生活同居住嘅意思，加埋Youth就寓意係相信青年、相信未來。

同場嘅民政及青年事務局局長麥美娟話，政府決心協助青年解決「4業」問題，預期第二季會有多幾個青年宿舍接受申請，位處市區同新界都有，詳情會適時公布。被問及地方行政檢討進度點？佢都係重複答適時公布。