政情：上年度立會止蝕反彈 盈餘逾6320萬

呢幾年受疫情影響，本港經濟重創，然而立法會喺2021/2022年度竟然可以轉虧為盈，由上年度嘅逾350萬元赤字，反彈到有逾6,320萬元盈餘。有咁大轉變，唔通背後有「高人」指點？

立法會行政管理委員會向立法會提交2021/2022年度嘅事務報告，當中提到2021/2022年度立法會獲得撥款淨額為約9.17億元，其中2.94億元用嚟支付議員嘅酬金同開支償還款額，仲有7.75億元係秘書處職員薪酬同一般開支及非經常經費，但值得留意嘅係，喺2021/2022年度嘅盈餘居然有成6,320萬元，同舊年嘅350萬元赤字差距甚遠喎。

其實立法會一直會將用剩嘅開支用嚟投資，幫補吓收入。不過，舊年環球股市大插水，唔知係唔係因為咁，令立法會雖則擺脫咗財赤，但報告中嘅投資重估儲備呢一項入面嘅年度內其他全面虧損就有超過600萬元。之但係原來呢筆股票虧損仲未正式埋單計數嘅，所以立法會嘅整體投資收益都冇少到，呢啲其實只係帳面收益減少咗啫！

大部分資產交金管局管理 據了解，依家立法會都有一個專責嘅委員會負責投資事宜嘅，呢個委員會嘅成員包括陳健波、陳振英、譚岳衡等一班具財金背景嘅議員，亦都有內會主席喺入面，以往就係由佢哋負責共同決定投資咩股票同債券。但可能係因為市況波動，委員會舊年就決定將大部分資產交畀金管局管理。

至於之前買落嘅股票，佢哋都訂好咗目標價格，一到價就會沽貨，喺賣晒手頭上嘅股票後，就唔會再買入其他嘅股票嘞！嚟緊呢個委員會工作就會輕鬆好多，主力改做幫手睇吓啲銀行利率咁。

響應環保 推動電子複本 除此之外，其實立法會都好落力推動環保，秘書處亦因應疫情採取防疫措施，例如供議員傳閱嘅立法會同其轄下委員會所有非限閱文件都只係提供電子複本，以盡量減少喺派遞文件同印文本嘅過程中人與人直接或間接嘅身體接觸，亦開發閉門會議系統，用嚟分發行管會嘅限閱文件，所以年內立法會綜合大樓嘅用紙量較上一年度減少27.65%。

隨住立法會會議同委員會會議數目由2020/2021年度嘅537次顯著增加至2021/2022年度嘅877次，年內嘅用電量只係輕微上升咗2.19%。