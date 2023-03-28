港大研發「多功能學習台」支援網課

【本報訊】為免因疫情而影響學習進度，結合面授教學和遙距網上教學的混合教學模式，已成為學習新常態。港大昨宣布，由教資會資助200萬元的「多功能學習台」已研發成功，相信能應對長遠發展、教學需要。

港大教與學促進中心總監喬素心表示，多功能學習台用上兩年時間籌備、設計及規劃，目的是應對未來教學需要，包括在校園關閉時如常舉行網上課堂及工作坊；應對將來學生分布本港、大灣區等不同地域實況。港大本學年已開始在特定課室試用多功能學習台，但仍面對技術人手限制，期望學習台持續改進，稍後推展至其他機構應用。

設360度錄像機 加強互動 據大學介紹，多功能學習台有多個重點功能。其中，設有360度環迴錄像機、紅外線追蹤錄像及合成音響系統，能方便上實體課及網上學習的學生同步進行小組討論，同時可解決講者走動時離開鏡頭視線、收音不穩等問題。課室座位將以小組形式設置，配合無線教學講台、數碼畫布屏幕等設備，能更靈活運用空間。