消防引入全電能快速應變電單車

【本報訊】車輛排放是空氣污染的主要來源之一，為趕及2050年前實現碳中和目標，消防處推出為期5個月的先導計劃，新引入兩輛以全電能推動的「快速應變電單車」，由今日起率先於馬鞍山及大赤沙救護站投入服務。消防處指，為響應港府近年推出的《香港電動車普及化路線圖》，正計劃未來5年，把約66輛中小型私家車逐漸更換成電動車。

率先進駐兩救護站 消防處救護監督（車隊管理）鄭梓榮表示，消防處於2021年開始物色電動車市場，留意到德國有類近電單車正用於滅火救援用途，而其續航能力、充電時間等亦適合於本港使用，故特意引入。他指電單車充滿電後可行駛130公里，足夠日常使用，如使用快速充電，只要65分鐘就能將電池從0充電到80%；同時車身設計纖巧，又具備後波功能，適合於較狹窄的環境駛用，加上車輛不會排放污染物，有助實現碳中和目標。

他續稱，該兩輛電單車會以「先導計劃」形式，於馬鞍山及大赤沙救護站率先投入服務，為期5個月，之後會與其他地方輪換。他解釋，由於上述地方至今仍未有救護電單車駐守， 相信引入後有助提升救援行動效率，為市民帶來更優質服務。他又透露，正為一輛電動流動指揮車準備招標工作，希望能短期內完成，處方工程師亦會不斷留意電動車的市場發展，發現適合，或會引入作為處方的行動車輛。

在新引入電能電單車外，消防處亦陸續更換已屆使用年期的「急救醫療電單車」，預計今年內會由47輛新車全面取代。他指新車與以往一樣，同樣具備急救醫療器材，並分別於車上的兩個尾箱存放；但其重量則較舊款輕了至少70公斤，同時新設了4種行駛模式，包括道路、環保、雨天和動力，讓救護員可因應實際路面情況調節，於駕駛時更得心應手。