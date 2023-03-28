男警涉偷巴士客背包 今提堂

【本報訊】去年11月26日上午約11時，警方接獲一名31歲男子報案，指同日凌晨約3時，他乘坐由銅鑼灣駛往天水圍的巴士時，不慎遺下一個背包，雖然他其後於天水圍天耀路一花槽尋回該背包，惟內裏3張八達通卡，以及手提電腦和平板電腦等電子器材不翼而飛，損失總值約2.7萬元。

疑盜用八達通 部分失物起回 警方經調查後，發現該3張八達通卡曾於當月26日至28日被盜用，涉款約770元。至同月29日清晨5時25分，人員在區內以涉嫌「盜竊」拘捕一名26歲男子，並起回部分失物。被捕人士為休班警員，現已被停職。經諮詢法律意見後，他已被控以5項「盜竊」罪，案件將於今晨在屯門法院提堂。

休班警時有涉及不同罪行。去年10月30日，警方收到上水新成路4號一店舖的47歲男職員求助，指上址一部閉路電視懷疑遭人破壞。警員了解來龍去脈後，拘捕一名45歲休班男警，並落案起訴他一項「刑事毀壞」罪。

去年11月4日，荃灣大河道88號灣景廣場「AEON」的保安員亦向警方報案，指一名女子疑偷去上址總值780港元的凍肉。警員到場調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕該名姓吳（30歲）女子，她是一名休班警務人員，於去年12月28日被控一項相關罪名，案件於今年3月3日再提訊，被告否認控罪，案件押後至6月12日開審。