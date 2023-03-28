跑馬地冧25米高大樹 阻行車線

【本報訊】昨日凌晨5時許，跑馬地藍塘道近大坑道交界行人路旁，一棵約25米高、半米直徑大樹從底部位置斷開，壓向旁邊另一棵大樹。塌樹數截分枝斷開跌至行人路上，部分枝葉跌出馬路阻礙行車線，幸無擊中途人或車輛。有途人行經發現塌樹，擔心危及他人安全，於是致電政府熱線求助。消防及調查人員到場，將現場一段慢線封鎖，待有關部門人員稍後到場清理塌樹，事件中無人受傷。

灣仔古樹病危 緊急移除 另外，路政署昨日亦於灣仔皇后大道東，展開緊急工程移除一棵受褐根病感染之古樹名木。該署表示，有關古樹名木是一棵高11米的細葉榕，該樹在2020年下旬證實受褐根病感染，隨後採取了一系列加護措施，包括定期測量樹木移動幅度、修剪樹木枯枝及改善土質等。

至今年初，署方為該樹進行樹木風險評估時，發現其樹冠仍然稀疏，且進一步枯萎，加上在主幹基部更多位置發現菌絲面，顯示褐根病已進一步擴散，並對該樹的健康及結構造成不可逆轉的破壞，造成潛在倒塌風險。經諮詢部門及通知區議會後，決定移除有關樹木，其後會安排在原址附近補種觀賞性植物。