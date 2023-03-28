荃灣寮屋火 居民家財盡毀

【本報訊】前晚7時許，荃灣芙蓉山大窩村疑因電器過熱釀成火警，造成至少6間寮屋焚毀，期間附近居民需疏散，部分人於區內社區會堂過夜後，昨晨返回現場善後，各人望見家園淪為頹坦敗瓦，家財付之一炬，只能黯然哀嘆「乜都無晒」，冀盼有關部門提供協助。

數十萬「老婆本」燒燶 火災過後，大窩村滿目瘡痍，多幢房屋難辨原貌，只剩散發焦臭味的木板、鐵枝，家具亦幾無完好。在村內居住近10年的李氏夫婦，住所慘被烈火吞噬，他們於早上返回搜尋財物，臉上寫滿無奈。他們表示，早前為了資助兒子結婚，從銀行提取數十萬元積蓄，並張羅了一些金器，經歷今次大火後，二人只能找回一袋蓉蓉爛爛的熏黑現鈔，擔心銀行未能予以兌換，只能認栽賠上「老婆本」。

另一名受波及的村民鄭小姐同樣茫然，她指自己用鐵盒存放財物，惟部分鐵盒在火災後不翼而飛，只能尋回區區千餘元現金。鄭又稱，她賴以維生的資格牌照、護理員證書，以及兒子的出生證明等盡送火海，部分文件現已不能補領，令其更感徬徨。

陳女士前晚與朋友外出飲茶，雖然在歸家途中收到火警消息，但不知道確實位置，直至落車一刻，才知道祝融上門。陳女士的家宅變成廢墟飛灰，她無奈指，兩名兒子各有家庭，無力支援雙親，他們又無申請公屋，「間屋燒到咁，我都唔知去邊度瞓」，促請政府協助安置，助他們解決無家可歸的困境。