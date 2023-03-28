姦淫兩繼女 單程證漢入獄22年

【本報訊】與香港女子結婚的雲南農民，在內地和持雙程證來港期間多次強姦非禮兩名繼女，在獲發單程證來港時被捕，他受審後被裁定涉及長女的強姦、對兒童作出猥褻行為及非禮等8項控罪成立，另承認涉及幼女的6項對兒童作出猥褻行為、非禮和製作兒童色情物品罪。高院原訟庭法官張慧玲，昨日就14項控罪重判被告監禁22年。

法官斥責被告作為後父不僅沒有保護繼女，更利用身份侵犯她們，屬嚴重違反誠信，且明顯對發育中少女有興趣，且對受害女童造成嚴重傷害。

協助教唆非禮 事主母已判監 本案47歲匿名被告「L.C.」早前被裁定4項非禮、兩項對16歲以下兒童作出猥褻行為、及兩項強姦罪成，該些控罪涉及代號Ｙ的事主，現年17歲。至於另外6項控罪，涉及事主Ｙ現年15歲的妹妹Ｘ，包括4項對16歲以下兒童作出猥褻行為、一項非禮及一項製作兒童色情物品罪。有關控罪均於2018年至2019年11月發生，部分涉及Ｙ的控罪於雲南發生，其餘則在3母女於葵涌的家發生。兩人的母親亦承認曾參與及協助被告性侵女兒，包括按住女兒雙腿讓被告非禮，及要女兒看她和被告行房等。她早前承認製作兒童色情物品及協助教唆非禮等4罪，被判監3年。

法官引述被告的報告指專家認為被告為人自我、衝動且責任感不夠。被告向專家稱自己「無乜性慾」，反指兩名事主對性好奇，對他有不當行為，包括剝他褲及摸他下體。法官不接納被告解釋，並指他多次性侵發育中少女，他當時已婚有正常途徑發洩性慾仍性侵事主：「唔係對發育中女性有興趣就唔知係乜。」

案件編號：HCCC 73,74/2022