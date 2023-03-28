危駕撞死鐵騎士 交通警囚33個月

休班揸私家車 逆線超速撼電單車 駐守新界南總區交通部的一名警員，在2018年休班期間駕駛私家車，在限速每小時70公里的大埔公路沙田段，以超過131公里的時速行駛，結果與一輛電單車相撞，導致電單車司機死亡。他事後被控危險駕駛引致他人死亡罪，於區域法院審訊後被裁定罪名成立。案件昨日移師西九龍法院大樓判刑，結果他被判入獄33個月，停牌5年，另須修讀駕駛改進課程。暫委法官梁嘉琪在判刑時指，本案涉及的交通意外有無辜生命被奪走，判刑必須具阻嚇性。即使被告之前沒有案底，也不是有效的求情因素。

31歲被告唐建偉，被控於2018年4月3日，於大埔公路沙田段危險駕駛一輛私家車，引致林日安死亡。據控方案情指，當日下午3時半，被告駕駛私家車沿大埔公路北行，往沙田方向行駛。當時53歲的死者則駕駛電單車在出九龍的南行線行駛。兩車在駛至大埔公路沙田段，近燈柱N6964A及眺望處附近時相撞。有市民作供表示見到被告的私家車跨越雙白線逆線行駛。

時速逾131公里 同日下午4時許，死者證實死亡。法醫報告指死者死於身體多處受傷，其中包括右肢截斷、胸、腹及盆骨嚴重受傷。而政府專家檢驗後，計算到被告私家車出事時，車速達每小時131至152公里。

法官早前裁決時指，雖然被告警誡下稱案發時，前方有車在油站外突然減速，他將私家車靠外駛，其後車胎疑撞到行人路安全島致爆胎失控。他嘗試扭軚調整，但意外隨即發生。但據控方專家指，並無證據顯示被告的私家車有撞到安全島，故拒絕接納被告的解釋，並指被告確有超速，因此裁定被告危險駕駛罪名成立。案件編號：DCCC 949/2018