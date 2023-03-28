尖沙咀劫案拘三南亞漢 一人為假難民

【本報訊】上周六下午3時許，4名南亞裔男子裝扮成地盤工人，持刀闖入尖沙咀彌敦道36號重慶站購物商場二樓一間錶行，掠走總值逾千萬元的手錶後，登乘接應私家車逃去。消息指，執法人員其後在深水埗查獲一輛懷疑涉案私家車，相信較早前曾到遇劫錶行「踩線」，根據車輛資料作跟進調查後，前日及昨日於深水埗拘捕兩名巴基斯坦籍男子及一名印度籍男子（30至43歲），當中一人身懷相關車匙。據了解，37歲巴籍被捕人持「行街紙」留港，另兩人持香港身份證，他們現正被扣查。執法部門正追查其餘在逃人士及贓物下落。

案發當日，4名南亞裔賊人闖入上述錶行，手持兩把牛肉刀行劫，花約3分半鐘劫走46隻、共值約1,078萬元的名錶，以及約3.7萬元現金。過程中，匪徒亦劫走錶行職員一部約值一萬元的手機，調查人員追蹤手機定位，最後顯示位置為港鐵九龍站附近的漾日居。據了解，由於劫匪專門揀選飾櫃內最貴的錶落手，相信他們事前曾經踩線探風，一早摸清貴價錶擺放的位置。

根據現場「天眼」拍攝的畫面，4名劫匪年約30至40歲，身高約1.7至1.8米，中等身材，他們均穿上反光衣，他們各自佩戴黑色或藍色口罩，當中兩匪戴地盤安全帽，另外兩匪則戴黑色帽，全部人的頭髮均被遮蓋，藉此掩飾身份。