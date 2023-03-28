百年庵堂遇竊 失10萬應急錢

惡賊毆斃看門狗 香爐鼎踏腳毀窗洗劫 佛門靜修之地，難擋惡賊貪婪！建成近百年的大嶼山紫竹林庵，前日慘遭無良賊人毆斃看門犬，並且撬開窗門入室洗劫，捲走總值逾10萬元的現金財物。由於同類事件前所未遇，八旬女住持當晚返回庵堂，目睹亂狀後大受驚嚇，稍經休息鎮定心神後，只能無奈報案。據悉，庵堂年久失修，目前受斷電及白蟻交困，相關款項本來留作維修治蟲之用，詎料「屋漏兼逢連夜雨」，如今盡成賊人囊中之物。

潛修佛法近80載 女住持曾受襲 被鼠竊狗偷擾亂清靜的是羗山道紫竹林庵，資料顯示於1914年興建，過去不曾被竊賊侵犯。失竊庵堂女住持姓蘇（82歲），報稱自兩歲起便於上址起居，她在10歲剃度出家，18歲受戒，法號釋樂道，潛修佛法近80年，安貧樂道，卻難逃紅塵貪婪。

據了解，蘇近年曾遇襲受刀傷，不時需要外出覆診。前日下午2時許，她鎖上庵堂大門，獨自前往大澳求醫，直至晚間返回上址，發現其飼養的唐狗疑遭不測，其中一隻陳屍路邊，另一隻亦不知所終。蘇察看庵堂情況，赫見二樓鐵門及一扇窗戶被撬開，四周凌亂不堪，懷疑賊人毆斃狗隻後，借香爐鼎作踏腳石，繼而攀越鐵皮平台，從二樓侵門踏戶，遂於晚上約11時半報案處理。

執法部門奉召到場，經初步調查後，確認賊人潛入路徑，並於鐵皮上發現鞋印，惟現場並無裝設閉路電視，暫時未能掌握賊人外貌特徵及作案過程；至於庵堂內一批和尚包袱、頌缽、利是及現金被洗劫一空，總損失約10.2萬元。案件列作「爆竊」處理，人員正設法搜證，冀盡快鎖定疑人身份，將其緝捕歸案。

供電不穩白蟻為患 修繕無期 蘇直言對庵堂遇竊感到難以置信，事後要坐下定驚，她指庵堂的電力出現問題，連開風扇亦會「跳掣」，為了維修電線，她將近兩萬元存放在餅罐內，但依然難逃賊手。另外，庵堂白蟻為患，蘇的包袱放有大約5萬元現金，原擬聘用滅蟲公司治災，如今計劃意外受挫，她大嘆：「佢（賊人）偷晒我啲錢，我依家無得整白蟻㗎喇！」