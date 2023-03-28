8人認參與金鐘暴動 還押至4‧17判刑

【本報訊】2019年9月29日金鐘發生示威衝突，大批示威者就擒。當中8人被控暴動罪，原定昨天起於區域法院開審。不過8人在審訊前全部決定承認控罪，法官決定將案押後3星期，至4月17日判刑，期間全部被告須還押。

兩人涉藏武獲准存檔法庭 8名被告分別是20歲學生何狄恆、21歲學生霍文聰、19歲學生黃梓傑、20歲學生羅康傑、20歲學生陳和睿、27歲營業代表陳恩富、19歲學生岑璟禎和19歲無申報職業的賴駒馳。控罪指各被告於2019年9月29日金鐘道一帶，連同其他身份不明的人士參與暴動。陳和睿及陳恩富另被指管有攻擊性武器，即一個可發出雷射光束的裝置，此罪則獲批准存檔法庭，未經批准不可檢控。

案情透露，控罪所指當日有人發起「全球反極權大遊行」，起點是銅鑼灣，終點設於金鐘，當局沒有事前接獲通知，亦沒批出不反對通知書。當日下午，有示威者集結在銅鑼灣一帶。執法人員多次警告，但示威者拒絕散去。至下午3時許開始，有人在金鐘政府總部外的夏慤道堵路，向政總投擲汽油彈及磚頭等硬物。執法人員發射催淚彈及藍色水劑，但未能成功驅散示威者。之後執法人員採取圍捕行動，當場拘捕涉案8名被告。案件編號：DCCC 114/2021