前中大學生會成員 煽動港獨囚5個月

亦批評防疫政策

案情指24歲被告王浩鏘於2022年8月28日至2023年1月5日期間,在連登討論區和Facebook發布196則具煽動性的陳述或影像,全部皆可讓公眾瀏覽,內容包括但不限於宣揚香港獨立,批評港府防疫政策,形容為「法西斯防疫政策」,又煽惑他人使用暴力,及說「義士平安 歷史會判你哋無罪」等。另外,在法庭判定羊村繪本是煽動刊物後,被告仍在Facebook發布該些繪本,並留言說「Catch me if you can(有本事便來捉我)」。