前中大學生會成員 煽動港獨囚5個月

【本報訊】前中大學生會代表會成員王浩鏘，被指由去年8月起，持續在網上發布具煽動意圖的言論，包括宣揚香港獨立、煽動他人推翻中央及香港特區政府、呼籲抵制防疫政策，及轉載煽動刊物《羊村2.0》的下載網址，因而被控作出一項或多項具煽動意圖的作為罪。他在案件昨日在西九龍裁判法院再提訊時決定認罪，結果被判監5個月。

亦批評防疫政策 案情指24歲被告王浩鏘於2022年8月28日至2023年1月5日期間，在連登討論區和Facebook發布196則具煽動性的陳述或影像，全部皆可讓公眾瀏覽，內容包括但不限於宣揚香港獨立，批評港府防疫政策，形容為「法西斯防疫政策」，又煽惑他人使用暴力，及說「義士平安 歷史會判你哋無罪」等。另外，在法庭判定羊村繪本是煽動刊物後，被告仍在Facebook發布該些繪本，並留言說「Catch me if you can（有本事便來捉我）」。

裁判官判刑時指，雖然社會亂象已沉寂一段時間，但仍有人心有不忿，形容被告行為是埋下計時炸彈，也不是危言聳聽。但考慮到其煽動言論非大規模，被告不屬精心設計，本案不屬最嚴重，最終決定判被告入獄5個月。案件編號：WKCC 93/2023