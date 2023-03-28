渠務署擬申撥款 改善西貢污水系統

【本報訊】不少鄉村因欠缺規劃，至今仍然未有系統地收集污水及後續處理，若不當排放將有機會令鄰近河道及水源受污染。渠務署正向立法會申撥工程費用，就西貢公路近匡湖居一帶進行污水幹渠系統工程，以進一步改善當區的排污情況。

渠務署自90年代起開展的鄉村污水收集系統，對目標的581條鄉村進行排污設施增建工程，惟至今僅完成了263條鄉村，另有62條村落正進行工程。渠務署表示，路政署現正計劃就匡湖居至西貢市之間的西貢公路分隔車道工程進行設計工作，該署就藉此建議沿着路政署進行的擴闊改善工程，即匡湖居至康健路段再敷設長約3.9公里的污水幹渠系統，為當區的北圍、北港及大涌口一帶約9,450人口提供排污系統。

涉款近2億 將向立會解說 該署預料，系統將會接連位於康健路的雙管污水泵喉，將污水輸送至現有的西貢污水處理廠作適當處理和排放；料屆時排放入鄰近環境的污染物將被減至最少，從而進一步改善白沙灣的水質。相關工程費用約1.95億元，下一步將向立法會工務小組委員會進行解說。