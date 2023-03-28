遊行需戴頸牌 申請人寧不再舉辦

【本報訊】將軍澳都會駅業主委員會前日發起遊行集會，反對區內填海及興建厭惡性設施，屬「禁聚令」取消後首個合法遊行集會，期間參加者需佩戴印有獨立編號的掛頸卡牌。遊行申請人之一、將軍澳民生關注組召集人陳展浚斥，相關規限非常不必要且極具侮辱性。若日後再有類似規限，不會再辦遊行。

感覺被圈養 令有意者卻步 陳展浚表示，執法部門在遊行前已審視每一條橫額、每一個相關宣傳遊行的社交網貼文、其他屋苑通告等，而最初只是要求參加者在身上貼貼紙作識別，後來提高要求，必須掛牌，且由主辦單位自行準備。他認為要求無必要，亦令部分想參加的人士卻步，形容掛牌限制「極度侮辱性」，對參加者有種「被標籤、圈養」的感覺。陳續指，發現遊行沿途有很多居民在旁觀看，並投以奇異目光，相信是居民不敢參與遊行的原因之一。

陳展浚又稱，委員會曾向執法部門反建議其他選項，但對方立場過硬。他坦言今次接受條件，僅僅是尊重居民表達訴求的權利。他又表示，執法部門要求主辦方分隔參與者和傳媒代表，若記者稍為接近封鎖線，執法人員會立即要求糾察阻止，否則即時終止遊行。相關工作應由執法人員傳媒聯絡隊負責。

監警會成員陳錦榮昨回應事件，認為執法部門要求以膠帶分隔遊行隊伍與傳媒並無問題，隊伍與其他人保持距離更可避免衝突；又指個人認為掛號碼牌可理解，但不必認為今次安排會套用到所有遊行。他指，監警會是次並無討論需要到現場視察，但如果日後對審視投訴執法部門個案有幫助，一定會考慮。