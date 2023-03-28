上屆政府分流方案 兩闖立會失敗

【本報訊】雖則新一屆立法會不存在有反對派議員，但不代表政府近日推出的「三隧分流」新方案可原封不動獲得通過。實際上，「三隧分流」多波折，上屆政府曾向立法會動議「紅、東隧加、西隧減價」的3隧分流無約束力議案，終因未能取得過半數議員支持遂主動撤回方案，及後卻反口再度「闖關」，提出優化配套則被跨黨派狠批「換湯不換藥」，甚至部分行政會議成員亦倒戈反對而撤回方案。最後，上屆政府宣布撤回議案，以免浪費立法會時間，又聲稱在2023年收回西隧專營權前，將不會再研究方案。

當時地區反對聲烈 政府於2018年的《施政報告》建議在2020年起調高紅隧和東隧收費，並減低西隧收費，以達致分流過海車龍效果，並指會向西隧公司提供上限18億元的補貼。政府原本於2019年1月立法會大會上動議3隧分流無約束力議案，但經社會廣泛討論後，地區反對聲音強烈，不滿調高紅隧和東隧的收費，多黨派表明難以支持，故政府於動議前一天撤回方案。政府當時堅稱方案無修改空間，倘立法會不支持方案，就等到2023年西隧專營權屆滿後才處理。

不過，政府於2019年3月公布新方案再度「闖關」，包括設立「智慧交通基金」，及承諾於2023年政府收回西隧經營權後，再就3隧分流作全面檢討。不過，政府終在兩月內「兩度跪低」，聲稱首次撤回方案是基於中環灣仔繞道當時仍未全面通車，議會未能掌握繞道對紓緩西隧港島出口交通的情況，為免捉錯用神而撤回；至於第二次決定撤回方案，是因立法會未獲足夠票數支持，並承認不止欠一、兩票，加上為免議會內耗，決定擱置方案。