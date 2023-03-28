交椅洲填海效益存疑 恐釀庫房赤字

【本報訊】有機構早前就交椅洲的填海程序、規模、方式和成本等相關議題，在3月上旬進行了一項網上調查，讓受訪市民投選交椅洲填海最憂慮事項，結果逾70%受訪者認為項目浪費公帑，更對填海成本效益存疑。該機構指交椅洲填海將開啟無限量填海惡劣先例，認為應先集中資源發展北部都會區，配合內地作進一步的經濟發展。

72%受訪者：填海嘥公帑 民間機構社區發展脈搏在本月初於網上進行意見調查，收集了568名市民對交椅洲填海的意見。調查結果顯示，有72%表示填海項目是浪費公帑，更質疑填海的成本效益。機構指當局直至現時，仍無向公眾公開成本細項，更認為估算太粗疏，漏計工程期間的通脹；而其次亦有56%認為人工島方案未必成功，僅屬空談效益，指政府提出在島上用上100公頃土地，發展本港第三個大型核心商業區，惟作為本港CBD2的東九龍發展10多年仍未成功，質疑當局的說法只是「空談」，未能加強市民的信心。

此外，回應調查的受訪者亦擔心工程會破壞海洋生態，以至進一步令本港庫房赤字等。該機構認為政府已連續多年出現財赤，若政府動用逾半財政儲備發展交椅洲人工島，只會更加掏空庫房；亦認為項目將開啟無限量填海惡劣先例，故建議應先集中資源發展北部都會區，借地理優勢與深圳市產生協同效應，發展創科等行業，才更有利中港融合，令香港有更大發展經濟的空間。