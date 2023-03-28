大坑西新邨 住戶獲延長租約三個月

【本報訊】大坑西新邨重建計劃拖逾10年，昨有新進展。若按原定計劃，該邨居民需去年12月底悉數遷出，惟後來獲興建並管理該邨的香港平民屋宇有限公司續租至本月31日。直至本報日前作出大篇幅報道後，平民屋宇再次延長租約期限至今年6月30日，即再順延多三個月，期間租金及租約條款將維持不變；同時催促未有交回「住戶資料聲明書」的居民需於4月30日前交回，否則視作自願放棄回遷安排。

下月底前需交資料審核 本報昨日接獲平民屋宇通知，指已於屋邨內張貼通知書，列明「大坑西新邨重建」項目的住戶資格審核及籌劃工作已進入尾聲，至今已收回逾900份「住戶資料聲明書」，惟指因仍有若干住戶尚未回覆，聲稱影響了住戶搬遷安排的籌劃及公布相關詳情。

平民屋宇亦補充指，為免住戶的搬遷安排再受拖延，有關交回聲明書及相關文件將設「最後期限」，指倘住戶在今年4月30日，仍未交回聲明書及所需文件，將被視作自願放棄回遷安排；平民屋宇再次向仍未回覆「住戶資料聲明書」的住戶呼籲，住戶必須盡快提交聲明書及相關文件到屋邨辦事處，以便本公司委任的審核小組盡快跟進處理。

本報日前報道了多位居民心聲，大部分均稱只求合適安置，卻平民屋宇一直採取拖字訣，對居民的查詢一時話會津貼居民租屋，一時又傳協助居民入住過渡屋，惟諮詢統統欠奉。其中，大坑西新邨居民權益關注組主席歐陽潔珍表示，邨內目前有70%為60歲以上人口，逾半為獨居老人，他們均擔心重建期間就算有津貼，在外亦未必可租樓居住。