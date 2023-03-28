過渡屋 租戶嫌遠唔住新界 調整比例配房加快

盼改善交通設施 統一申請平台 港府計劃未來兩年將過渡性房屋供應增至逾兩萬個單位。截至上月中，約7,000個單位已投入服務，涉及10個項目。其中，位於市區的項目入住率平均超過九成，惟新界區項目入住率僅七成。就房屋局最新建議提出調整甲類和乙類租戶比例，有議員認為修訂能提升入住率。

立法會房屋事務委員會今日（28日）將討論過渡性房屋議題，據房屋局最新文件顯示，已投入服務的首10個項目中，7個位於市區，共提供500個單位。其中，堅尼地城、筲箕灣、紅磡、荃灣及西區項目入住率達100%，而最低入住率是提供44個單位何文田太平道項目，僅錄得72.7%。

其餘3個項目分布於新界區，共提供3,921個單位。其中，元朗同心村項目入住率僅63.6%、博愛江夏圍村第一期項目入住率為71.6%，而前救世軍三聖邨劉伍英學校項目則有74.8%。

就現時當局規定，營運機構須將項目不少於80%單位，供甲類租戶，即已輪候傳統公屋不少於3年的人士入住，並預留不多於20%單位予其他類別、即乙類租戶。若機構考慮所有接獲甲類申請個案後，仍收到大量乙類申請及尚有空置單位，即可申請調整比例。例如博愛江夏圍村和元朗東頭「同心村」，獲批調整租戶比例至60%比40%後，申請人數和入住率穩步上升。

當局建議，容許未落成、位於新界的過渡屋項目，可預先申請調整甲類及乙類租戶比例，預計能有效加快處理租戶，特別是乙類申請的審批和入住工作，令項目可更早幫助有需要人士。

冀獲延長居住期 立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，部分新界區過渡性房屋項目，位置較偏遠，有申請人實地視察後放棄申請，認為調整申請租戶比例可提升入住率，長遠希望當局改善位置較偏遠項目的交通配套，以及設立統一申請的平台。

社區組織協會副主任施麗珊指，曾有居民反映擔心入住過渡性房屋後，住兩年又要搬走，希望能有所改善，包括延長居住期等。她又認為，當局可以按甲類租戶申請者為優先，但若部分項目入住率不足，即調整予其他租戶申請。