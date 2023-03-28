醫健：成視在人：遠離乾眼症 每20分鐘抖20秒

早前本地有大學研究指每5名新冠康復者，就有一人出現乾眼症相關症狀，例如眼睛乾澀、疼痛或痕癢、視力模糊、燒灼感及眼紅等，新冠病情愈嚴重，乾眼症風險愈高。一般來說，除了本身眼瞼疾病造成眼瞼皮脂腺功能不良，年紀增長、長時間佩戴隱形眼鏡、長期使用某些眼藥、藥物或賀爾蒙影響，以及經常對住電子螢幕令眨眼次數減少，都會增加患病風險。

慎選眼藥水 避免冷氣吹眼 一般情況下，乾眼症可用淚液分泌紙測試，或使用裂隙燈淚膜破裂測試，分析患者的淚液功能是否正常。使用人工淚液是其中一種治療方法，但不建議大家胡亂自行購買眼藥水，因為部分眼藥水為方便長時間保存，會添加防腐劑，乾眼症患者有機會出現眼敏感。坊間眼藥水五花八門，收紅筋的眼藥水非人人適用，部分眼藥水更含類固醇。

要預防乾眼症，平時應避免將風扇、冷氣口對住雙眼吹，以免淚水快速蒸發。無論是求學或是上班一族，都不應長時間觀看電子螢幕或書本，每隔20分鐘就應讓雙眼休息20秒，並遠望20呎外的景觀。乾眼症患者的角膜較易受損，不建議長時間佩戴隱形眼鏡，以免加劇眼乾症狀。

以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。

奧比斯