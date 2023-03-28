79名大灣區醫護下月抵港 團體促公布職責釋疑

【本報訊】本港公立醫院人手緊絀，每年醫護離職人數不絕，醫院管理局經「大灣區醫生交流計劃」成功招募大灣區9名醫生及70名護士於下月來港到公立醫院工作。社區組織協會認為當局應公布有關醫護在港的職責內容，以免港人擔心。而醫療衞生界的議員則表示，大灣區醫護大多以廣東話溝通，而且醫科生的英文水平應該不會差，認為適應本港醫療系統不算困難。

社區組織協會幹事彭鴻昌昨日在電台節目表示，相信醫管局及醫委會有專業把關，確保來港醫生及護士的水平，但市民可能仍會有所擔心，促請當局公布他們來港工作的職責範圍，釋除公眾疑慮。

料不難適應港醫療系統 議員林哲玄在同一電台節目表示，醫生只要水平達標，相信問題不大，而護士則熟悉香港文化較重要，因為較常接觸病人。至於大灣區醫護來港的職責範圍，林認為，若資深醫生來港，在診治病人方面或有較大主導權。在語言溝通方面，大灣區較多使用粵語，料有關醫護與病人溝通問題亦不大。他又指，大灣區醫生是讀醫科的醫生，認為他們英文不會比香港年輕人差，只是運用而言是否習慣，或需少少時間磨合。