新冠或夏季反彈 孔繁毅倡設3大傳染病中心應對

孔繁毅

【本報訊】本港經歷3年新冠疫情困境後，社會至今已全面復常。政府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任孔繁毅接受電台訪問表示，新冠疫情在本港已告一段落，預料在6、7月或會輕微反彈，但現時流行病毒株為Omicron BA.2或BA.5亞系變種病毒株，不少人已感染過其中一種，目前混合免疫屏障十分高，而夏季病毒活躍度亦相對不高，併發症個案增加機會相對小。另外，他又建議在港九新界各設一個傳染病中心，配備醫護設施。

籲每年入冬前打疫苗加強劑 他又指出，新冠病毒感染已如同流感、副流感及合胞病毒等呼吸道感染一樣，市民在每年入冬前或須接種流感及新冠疫苗加強劑，若已接種3或4劑新冠疫苗，加上曾染新冠病毒的非高危群組，可在年底接種加強劑。

經歷第5波疫情高峰期，公立醫院不勝負荷的教訓後，為應對疫情再次爆發，孔繁毅認為應在港九及新界3個大區各有一個傳染病中心，每間中心可提供300至500張負壓病床，並配備較好的實驗室設施，另外亦需要大幅增加內科的病床及醫護人手，提升醫護應對傳染病的培訓。

另外，第5波新冠疫情發現主要包括80歲以上長者、曾接受移植或患有淋巴腫瘤的病人等，體內病毒較難清除，或要服用兩種抗病毒藥長達10日，但炎症仍會持續一段時間，療程或需3至4星期。孔繁毅表示，港大正收集數據展開研究，期望就有關患者用藥方向與各地醫護人員分享。這類病人痊愈率達七至八成，但亦有小量死亡個案。個案都在醫院內發現，並無來自社區，估計佔整體感染人數5%，往後或要較集中照顧這類病人。