新冠甲流雙重感染 死亡率高6倍

【本報訊】本港經歷長達3年的新冠疫情，最近逐漸復常。感染及傳染病專科醫生曾祈殷卻指，本港在新冠疫情後，流感病毒卻一直潛伏，防控措施稍為鬆懈，病毒便有機可乘；根據以往流感高峰期，嚴峻情況不遜於新冠疫情，認為市民必須提高警覺，並建議政府優化院舍防疫注射計劃，考慮採購對長者保護力更好的4價重組流感疫苗。

公眾對流感免疫力已下降 曾祈殷表示，流感屬季節性的傳染病，在世界任何角落扎根多年，所以「流感威脅減少，只是一個錯覺。」他強調，流感早已潛伏在日常生活中，隨着新冠防控措施減少，如取消社交距離、口罩令及出入境限制，但公眾對流感的免疫力已明顯下降，加上流感病毒抗原飄移的出現（即輕微改變）或會產生新的病毒株，故流感絕對有機會再次爆發，認為情況不遜於新冠疫情期間。他補充，本港及外國都有研究顯示，新冠與甲型流感雙重感染，會令患者病情更嚴重，死亡率甚至高6倍。

美國疾病管制與預防中心等衞生部門亦建議，65歲以上長者應優先接種高劑量4價流感滅活疫苗、4價佐劑疫苗，或4價重組流感疫苗。曾建議，政府可利用科學數據為基礎，為長者優先接種4價重組流感疫苗，以及加大疫苗資助計劃金額，使長者可毋須支付額外費用亦可選擇更適合他們的疫苗。

安老事務委員會委員李輝則建議，政府應適時支援各種抗疫裝備，保證院舍預防傳染病物資充足，同時繼續優化院舍防疫注射計劃，考慮採購對長者保護力更好的加強版重組流感疫苗，為院舍人士提供更好的保護。