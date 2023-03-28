高價購269萬個低質口罩 物流署索賠1649萬元

防菌效率不合格 未達可商售品質 新冠病毒疫情於2020年初在港出現，全城一度爆發口罩荒。當時港府亦受影響，須四處以高價採購口罩，但結果部分購得的口罩卻疑貨不對辦，細菌過濾標準未能過關，以致得物無所用。負責採購的政府物流服務署，就於上星期五（24日）透過律政司司長入稟高等法院，向一間口罩供應商就其產品質素不達標，而追討違約賠償。署方指這批於2020年2月購入的醫療用口罩當中，有269萬個質量不合格，要求該供應商賠償訂貨本金超過1,649萬元，再加利息與訟費。

本案原告政府物流服務署署長，由律政司司長代表提出今次訴訟；而被告則是Refan Hong Kong Limited。據原告在入稟狀指，政府物流服務署在2020年2月，以每個口罩7.2元的價格，向被告購入100.2萬個口罩，總共支付721.4萬元。不過原告在收貨之後發現，被告所提供的口罩，其細菌過濾效率（BFE）低於國際認可用於醫學用途的95%標準，屬質量不合格，和未達到法律上的「可商售品質」。署長遂根據合約於同年12月底向被告發信稱拒絕被告的交付，並要求被告賠償上述721.4萬元。

涉兩合約糾紛 另外，政府物流服務署同樣於2020年2月與被告訂立另一份銷售合約，以每個口罩5.5元的價格，向被告購買170萬個口罩，共支付了935萬元。之後被告只交付了168.8萬個口罩，向署方退還未有交貨的1.2萬個口罩的賣價6.6萬元。署方其後發現該批口罩的細菌過濾效率同樣低於95%，亦屬於質量不合格和未達「可商售品質」。署長因此同樣去信被告表明拒絕對方交付，並要求被告賠償928.4萬元已付的款項。 案件編號：HCA 450/2023