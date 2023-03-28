財庫局 外國銀行爆財政危機 自詡港金融體系穩固

【本報訊】美國硅谷銀行倒閉以及瑞信陷入財務危機，引發市民對全球金融體系的信心危機。財經事務及庫務局局長許正宇昨日在一個電台節目中指，外國銀行財政危機對本港經濟的影響有限，加上本港的資本充足率超過兩成，遠高於國際標準的8%，證明金融體系相當穩固，資本市場亦運作順利，局方會持續監察市場情況。政府已積極研究增加強積金的投資選擇，並計劃2025年推出「積金易」平台，把信託人系統統一化，有利局方日後推出措施時，做好技術層面的支援，亦有助推動強積金全面數碼化，減低成本。

擴充家族辦公室發展 許正宇又稱，在上周舉行的「裕澤香江」論壇，與家族辦公室決策人溝通，接獲不少新股上市及相關稅務安排的查詢，不少家族辦公室都有意了解更多來港落戶的細節，政府已準備好一系列政策措施，以滿足家族財富擁有者的需求。措施主要分為「動之以利」、「動之以便」及「動之以情」三方面。政府計劃為來港落戶的家族辦公室提供稅務寬免，相關政策正在立法會進行審議，期望未來一兩個月內通過，期望透過多項措施，在2025年前吸引至少200間家族辦公室在港擴展或擴充；證監會亦會有專線，解答家族辦公室問題，並成立香港財富傳承學院等，協助不同家族辦公室交流。

許稱，會要求享有稅務寬免的家族辦公室，每年在港聘請至少兩人，並花費200萬元作為相關支出，以確保吸引家辦之餘，能夠推動本地就業和經濟。家族辦公室手上持有很多投資項目，日後或會考慮在香港上市，吸引家族辦公室來港亦可以令其他金融服務和經濟環節受惠，例如會計及專業諮詢等行業。家族辦公室決策人十分關注未來如何將家族財富發揚光大和用在好的地方，因此政府計劃成立財富傳承學院，加強家族辦公室交流和培育。