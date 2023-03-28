誘蚊指數維持0.3% 春暖潮濕宜勤清積水

【本報訊】食物環境衞生署昨日公布，今年2月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數維持在0.3%，繼續處於最低的一級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊的分布情況並不廣泛。但該署強調，春天較溫暖潮濕，令蚊更容易繁殖，應當小心。而第一期滅蚊行動已完成，該署建議市民應進行清理積水和溝渠暢通等措施，以助滅蚊。

填補隙縫阻蚊孳生 該署又指，64個監察地區的分區誘蚊器指數均低於20%的警戒水平。另外，2月份的白紋伊蚊密度指數繼續維持於1，表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊的平均數量為一隻，顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量並不多。

食環署發言人表示，春季天氣會較為溫暖潮濕，有利蚊子繁殖，食環署會持續監察各區的蚊患情況，並採取迅速有效的防治措施。食環署同時提醒市民繼續恒常的防治蚊子工作，及早安排構築物的維修及保養，並完成填補隙縫、孔洞等可引致積水的潛在蚊子孳生地等工作，以減低蚊子孳生的機會。

食環署今年分3期進行全港滅蚊運動，第一期滅蚊運動已於上月20日至本月17日完成。該署呼籲市民應視察家居及附近環境、徹底清除可供蚊子孳生的地方、每周最少一次徹底更換花瓶的水及擦洗內壁並清倒盆栽墊碟的水。另外，食環署亦建議，市民及物業管理公司，應保持溝渠暢通及填平凹陷的地面，以防積水，並每周最少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，除去可能積聚的蚊卵。