勞工處大灣區就業計劃 招聘博覽提供3000職位

【本報訊】勞工處於本周四在灣仔香港會議展覽中心舉行開拓新機遇招聘會暨「大灣區青年就業計劃」招聘博覽，將會為求職人士提供超過3,000個職位空缺，當中包括適合大專或以上畢業生的空缺。

81%為全職空缺 開拓新機遇招聘會約有35間機構參加，提供超過2,600個不同行業的職位空缺，其中逾1,200個來自飲食、零售及酒店業。機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別包括高級銷售經理、會計主任、社區關係主任、營養師、註冊護士和客戶服務主任等。

職位空缺大部分月薪介乎1.2萬至2.3萬元。當中約81%為全職空缺，而約84%的職位空缺學歷要求為中七或以下，約68%的職位空缺毋須相關工作經驗。

另外，「大灣區青年就業計劃」招聘博覽共有20多間來自不同行業的機構參加，提供超過400個在大灣區內地城市的職位空缺，當中包括管理見習生、行政主管、新聞編輯、工程師和商業智慧分析師等，並以不低於月薪1.8萬元聘請合資格畢業生。2021至2023年獲頒學士或以上學位的香港居民可以申請有關空缺。