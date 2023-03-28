逾7萬涉違商品例投訴 700宗提控

【本報訊】本港過去10年涉及《商品說明條例》（下稱《條例》）的投訴逾11.4萬宗，分別來自海關、通訊事務管理局辦公室（通訊辦）及消委會。商務及經濟發展局向立法會一個委員會交代《條例》過去10年的數據，截至2月底，海關共接獲7.2萬宗懷疑違反《條例》的投訴，當中有逾700宗檢控個案，包括監禁及罰款，88人被判囚，個案最長被判囚27個月。

最長判囚27個月 商務及經濟發展局副局長陳百里稱，海關接獲7萬多宗投訴中，有3.4萬多宗因沒有足夠資料，而未能透過《條例》處理，其餘約3.7萬宗當中，有2,322宗處理得到，包括1,050宗已採取跟進工作，例如簽承諾書或發警告信，海關亦就700多宗個案提出檢控，成功檢控率逾90%。

根據文件資料，海關在接獲的72,008宗投訴中，佔最多為虛假商品說明（52,692宗），已完成處理71,445宗投訴。經初步審視後，34,206宗投訴被評核為不涉及違反《條例》，已予結案；完成的檢控個案有714宗，其中定罪個案660宗，法庭判監個案有123宗，最長監禁期為27個月，共有88人被判囚。罰款個案502宗，金額由500元至15.2萬元不等。

除海關外，通訊辦及消委會亦有接收投訴，合共達114,245宗。當中通訊辦共處理4,188宗投訴，提出刑事檢控的有一宗，並成功檢控及罰款，亦已就211宗個案向有關持牌人發出勸喻信敦促其注意有關事宜。至於消委會共處理38,049宗投訴，其中可跟進的投訴共有24,402宗，包括23,959宗已予結案，其餘443宗仍在調停中。