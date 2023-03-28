本月首20日 訪港人數回復疫前45%

【本報訊】本港撤銷口罩令後社會邁向全面復常，本月首20日訪港旅客人數已回復至疫情前45%。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，對上一個周末，每日入境旅客人次達到10.7萬人。

料下半年增長加快 旅發局總幹事程鼎一表示，旅遊業界復甦程度比較理想，對未來前景感到樂觀，預計訪港旅客增長在下半年會進一步加快。

程鼎一指，中港兩地全面通關後，內地旅客持續上升，尤其經鐵路來港方面。至於海外旅客，由於航空運力受限制，數字回復稍為緩慢。他指，本月首20日的旅客人數已回復疫前的四成半，每日約7.5萬人次，大部分來自內地，其訪港目的亦由最初的探親，慢慢回復至休閒度假。

至於未來宣傳策略方面，旅發局在未來一年將靈活調整策略，視乎各市場的實際情況，適時調整宣傳力度。未來工作包括推動旅遊業復甦、鞏固香港「亞洲盛事之都」地位、推動「一程多站」及提升體驗四大要點。旅發局亦會爭取高端旅客，加強推動會展旅遊，並刺激郵輪業復甦，以及舉辦大型旅遊盛事。

程鼎一