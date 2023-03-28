劏客團阻街擾民 業界促港府疏導

設專人維持秩序 規管團餐食肆 香港與內地通關後，昔日劣質平價內地訪港旅行團亦翻生，不單止「逼爆」土瓜灣及紅磡等舊區，更出現買假藥，網上流傳旅客立食兩餸飯及在淺水灣公廁附近當街食杯麵。議員質疑當局把關不力，損旅客來港體驗，亦影響居民生活。文化體育及旅遊局則指考慮於旅行團到訪的商戶、團餐食肆設限制，或推動旅行團轉到他區消費；旅遊業界則指出現問題在所難免，建議政府協助疏導當區交通和人流，設立專人維持秩序。而當局將於今日聯同旅監局與餐飲業界會面。

紅磡、土瓜灣一帶以往為接待內地旅行團的商店、食肆的集中地，於新冠疫情下一度變回平靜，但近期重現「熙來攘往」之景，尤其土瓜灣一間酒樓外，擠滿等待食飯、食飽準備出發的旅客，令附近居民出入受阻。多名議員昨於立法會經濟發展事務委員會上向當局反映問題。

屋苑投訴門口遭堵塞 議員楊永杰指最近已收到數個屋苑投訴，旅行團客堵塞屋苑的門口。他又說，團餐的標價僅40元，為「茶餐廳都吃不了」的價錢，15分鐘吃一輪，部分旅行團更只安排遊客在街頭食飯，質疑這些旅行團能提供「好的體驗」嗎？另有議員要求當局規管食肆，食肆若不符合人流疏導安排，便不發出牌照。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應指，正研究對旅行團去的商戶或餐飲設限制、鼓勵旅行團互相配合，或安排到其他地區享用團餐或消費，分散人流，重申當局與議員的目標一致，希望為旅客提供好服務，同時減少對居民的影響。如果有需要作出任何改變，當局也願意去做，只要能解決問題。

考慮停止新商店申請 旅監局日前指出，暫時有5間接待內地訪港團的註冊商店在九龍城區，會因應最新情況，考慮停止新商店的申請。旅遊事務專員沈鳳君指今日會跟旅監局與餐飲業界會面，商討解決排隊問題等方法。

香港入境團旅行社協會創會會長、旅遊業監管局成員謝淦廷昨於電台節目中表示，通關後大量旅客來港，出現問題在所難免，他建議在旅客集中的地點協助疏導交通和人流，設立專人維持秩序。而旅監局會密切注意有否旅行團行程與接待能力不相稱及強迫購物等問題。