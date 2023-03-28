電費攀升交通費又加 市民生活甚艱難

【本報訊】多年來電費持續攀升，工資加幅於疫下卻落後，普羅愈見捉襟見肘。翻查過去5年兩電的年度電費調整數據，中電、港燈分別於過去3年、兩年凍結基本電費，但實報實銷的燃料調整費卻一直上調，2021年中電的燃料費僅每度電28.1仙；港燈則為17.4仙；2022年中電燃料費已增至38.6仙；港燈升至27.3仙，升幅分別達37%及57%。

巴士申加幅高達五成 今年的年度電費加幅中，受到俄烏衝突等事件影響下，國際能源價格飆升，扯高燃料費。中電燃料費增至每度電62仙，按年增19.8%；港燈則升至82.5仙，按年增45.6%。3人家庭若每月使用275度電，今年1月便較去年1月交多70至170元。

社會復常之際，公共運輸加風同樣四起，其中天星小輪敲定下月3日加價，每程加1至2.3元不等，且取消長者免費搭船優惠。以尖沙咀往來中環為例，平日成人上層收費由3.2元加至5元，下層則由2.6元加至4元。周末及假期上層收費由4.2元加至6.5元；下層3.6元加至5.6元。

至於連續3年無加價的港鐵上周完成「可加可減」票價機制檢討，今年6月起票價調整將與港鐵本地物業發展利潤掛鈎，且今年提供1.2%特別扣減、部分累計加幅延至明年實施等，惟加價勢在所難免。有待政府統計處今午公布去年12月運輸業名義工資指數，屆時實際加幅將揭盅。港府早前估算，若有關數字按年升3.9%，港鐵今年將加價2.45%。

另外，5間專營巴士疫情期間亦提出加價，九巴、龍運分別建議加價9.5%及8.5%；嶼巴擬加9.8%；城巴新巴則建議大部分巴士線劃一加兩元，而機場線加23%至50%。多名議員批評5巴「獅子開大口」，勢加重市民負擔。