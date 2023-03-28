弟疑關電源鬥氣 遭兄36刀捅死

【本報訊】與胞弟同住多年的六旬酒樓雜工，因分擔1,400多元電費的問題與弟爭執，最終以利刃捅弟36刀將對方刺斃。他為此被控謀殺罪，在高院經過兩星期審訊後，昨由5男2女組成的陪審團在退庭商議5小時後，一致裁定被告謀殺罪名不成立，但因被挑釁而誤殺罪成。法官李素蘭把案件押後至後天（30日）判刑，期間被告須繼續還押。

屢因電費爭執 現年66歲，案發時任酒樓雜工的被告卜水強，被控於2019年9月25日在香港謀殺其胞弟卜偉根（當時60歲）。他在開審前已表明承認因被挑釁下而誤殺，但不獲控方接納，案件才須開審。案情指被告與太太、母親和死者居於旺角快富街一單位。死者雖亦已婚，但妻子很少在涉案單位居住，兩兄弟各佔一房，母親則睡客廳。被告與死者關係欠佳，經常為電費問題爭執。

案發前一天，死者把須繳交1,400多元的電費單放在客廳，被告於是把700多元放在電費單上。翌日被告發現電費單被取走，但款項仍在。至晚上被告發現其房間及廚房無電，但死者房及客廳則有電，他認為是死者關了部分電源，遂與死者爭執。被告承認在死者房間以刀襲擊死者，但稱是死者先拿刀襲擊他，他才因自衞斬了死者兩下。法醫檢驗後證實死者有36處刀傷，其中左頸、前胸兩處及後上背兩處屬致命。案件編號：HCCC 118/2021