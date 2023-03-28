加快減慢 燃油價降低 兩電拒減費

爭拗1400元電費 兄誤殺弟 電費愈來愈貴，年前便發生一宗兄長因為1,400多元電費爭執誤殺親弟。縱使國際燃料價格持續下跌，港人4月仍要捱貴電，港燈燃料調整費按月升接近5%，中電則維持3月價格。兩電預期燃料費於今年中才會回落，並解釋燃料採購合約及計算機制所致。多名議員批評電價加快減慢，又斥兩電「賺到盡」拒減費，令市民百上加斤。兩電回應指已推出多項電費回扣，中電稱未來3個月已將燃料費「封頂」；港燈則說接近9萬用戶最近於補貼下毋須付電費。環境及生態局稱會與兩電磋商，研究設立分擔燃料成本的機制。

現時電費由「基本電價」及實報實銷過去3個月燃料成本變動的「燃料調整費」組成，本報早前報道，燃煤、天然氣價格自去年12月起持續回落，較高位大跌近40%至50%，惟兩電於4月的燃料調整費仍要上調，其中港燈每度電由86.4仙增至90.6仙，升幅約4.9%；中電每度電則由62.8仙增至63.5仙。不過中電推出「燃料費特別回扣」，於未來3個月將燃料費「封頂」，維持每度電62.8仙。

燃料調整費有滯後 需時半年 香港電燈董事總經理尹志田昨日於立法會環境事務委員會上解釋，雖然近月國際燃料價格回落，但根據計算機制，燃料調整費需要數個月時間才能反映變動，一般會有6至8個月滯後，預計電費於今年中才會開始回落，並稱滯後情況不論於燃料價格升、跌均會出現。

港燈推補貼 中電設特別回扣 港燈集團發展總經理何彥彪補充，該公司1月價格所購的燃煤，經運輸後於2至4月才用以發電，產生「燃料成本」，於記錄及計算後，最遲於8月才全面反映。何續指，港燈亦已用撥款推出「特別電費補助」，補助用電量低的用戶，以及支援基層的計劃，稱約9萬用戶過去兩個月於政府、港燈補貼下毋須付電費。而中華電力總裁蔣東強亦指，除了於今年4至6月提供「燃料費特別回扣」將燃料費「封頂」，亦向10萬個合資格家庭提供一次性600元燃料費資助。

議員炮轟賺到盡 機制欠透明 多名議員質疑現時的機制失效，其中議員梁熙質疑兩電違反《管制計劃協議》中的「最合理的低價格提供服務」的要求，直斥兩電「賺到盡」。議員鄧家彪則斥兩電加價機制「不公開、不透明」，質疑當局把關力度。議員田北辰、易志明亦要求當局補貼市民用電。

環境及生態局局長謝展寰回應指，港府已投入過百億元支援市民，而兩電與能源供應商簽訂長期合約時，需將合約條款交予當局，由專業顧問評核後才可簽約，確保條款合適。謝承認現時機制有缺點，於能源價格飆升下，兩電是否能肩負更多的社會責任，並指會於中期檢討時與兩電商討，制訂機制應對突如其來的燃料價格升幅，分擔部分成本。而兩電於會上僅稱樂意討論。

尹志田稱，港燈投資、回報等問題相當複雜，需長期討論。蔣東強則指與政府、大眾目標一致，但需要平衡各方利益。謝展寰補充，港府正加強中港兩地電力管道的輸送能力，並於將軍澳建設電力設施，連接內地的電網，以引入更多核電及其他潔淨能源，目標2035年內「零碳能源」佔本港能源比例升至60%至70%，邁向碳中和。他稱現時正與國家能源局磋商，亦邀約兩電與內地電企討論合作安排，適時公布詳情。

中電於今年4至6月提供「燃料費特別回扣」將燃料費「封頂」。 兩電的電費未見回落。 港燈指燃料調整費一般會有6至8個月滯後。 近5年兩電電費調整幅度