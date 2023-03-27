窮人牙痛只能忍 皆因港府心太狠

牙痛慘過大病！可惜喺香港地，公僕同窮人「同牙唔同命」！皆因本港嘅公共牙科服務，大部分時間都係服務公務員，每星期只係抽少少時間出嚟睇街症，講衰啲就好似施捨咁，因而亦被嘲諷為「公僕牙科服務」。假如唔想等，普通市民仲可以睇私家牙醫；但對於收入偏低嘅基層嚟講，開飯都有隱憂，點會負擔得起私家呢，咪惟有「死頂」囉！

呢嗱！現時全港40多間政府牙科診所當中，只係得11間有提供「牙科街症」服務，而且每星期嘅街症時間只得兩節，每節最多睇42人。計一計都知，喺現時安排底下，莫講話服務全港市民，就算讓畀基層優先，都肯定爭崩頭！咁都不單止，現時嘅牙科街症，仲只係提供止痛同脫牙服務。眾所周知，恒齒係剝一隻少一隻，唔會生番出嚟；仲有得救，大部分人都會選擇補牙或杜牙根，而唔係剝牙！之不過，對於淨係睇得起街症嘅基層嚟講，止痛治標不治本，停藥又會痛番，想一勞永逸就惟有剝，結果有啲基層已經剝到冇牙食飯！

唔係講笑㗎！尋日就有團體公布調查指，居住喺不適切住所受訪者嘅牙患問題，遠比普遍受訪者嚟得嚴重；特別喺牙痛、蛀牙和牙齒鬆脫方面，都分別高出兩成多。有唔少受訪者已經剩餘不足20隻真實牙齒，甚至有一位年僅57歲嘅受訪者，已經完全冇晒真實牙齒添！

之所以咁慘，一言以蔽之，就係「窮」！住喺不適切住所嘅受訪者，大部分都冇接受過牙科檢查或洗牙；就算出現牙患，好多人都唔會即時求醫。並唔係因為佢哋唔明「病向淺中醫」嘅道理，亦唔係佢哋唔知定期洗牙有助保護牙齒，純粹因為窮，私家牙醫收費貴，政府牙科又唔提供護理服務，最終變成咁！

團體建議政府每區增設一間公共牙科診所，提供牙科全套服務。建議雖好，但明顯屬杯水車薪，何況政府唔多似會接受，皆因早排先有官員話公共牙科服務缺乏人手；想勸政府開多間公共牙科診所，難過登天！

講到底，現時嘅政府牙科診所數量未必不足，只係過於偏向服務公務員，導致街症時間同服務太少；假如所有政府牙科診所都開放街症，將大大紓緩解決基層牙患難題！至於公務員嘅牙科福利，咪用另一種方式兌現囉，例如話資助公務員去睇私家牙科，查實對公務員嚟講，應該仲着數啦！

假如話資助公務員唔可行，政府亦可以改為資助基層睇私家牙醫！坊間要求推出「牙科醫療券」嘅呼聲愈嚟愈大，純粹係有官員話「涉及龐大開支」，要再諗諗！講真，又唔係大白象工程，醫療券唔同消費券，拎得到都唔渴望用得着，但到真係用得着，相當於政府又挽救咗市民嘅健康；呢啲實實在在嘅惠民政策，開支大少少又有乜可怕喎！