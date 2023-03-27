重建拖沓無方案 居所拆遷路茫茫

特區亂象紛呈，很大原因是掌政者議而不決，決而不行，任何計劃在他們手中，都要拖一段時間，或長或短，總之做不到坐言起行。官員往往以研究和諮詢來做理由及藉口，但事實證明，不少項目拋出來都惹起民意反彈，說好的諮詢，基本上形同虛設，最近簡約公屋霸王硬上弓，視反對聲音如無物，長官真正要辦的事，沒有辦不到。

不少公共屋邨歷史已久，樓宇殘舊而且未有善用空間土地資源，為了增加公營房屋供應及改善基層居住質素，多年來政府及民間都提出重建高齡屋邨，位於深水埗區石硤尾大坑西新邨，樓齡近60年，日久失修，亦被列入考慮重建之列。與一般公共屋邨不同，大坑西新邨屬於「私人屋邨」，並非由房委會或房協負責，而是由香港平民屋宇有限公司興建及管理。2010年開始傳出大坑西新邨將會重建，然而有關方面和居民在方向上未有共識，更被指缺乏諮詢和商討，到今年三月底租約期滿，重建依然只聞樓梯響，一拖十三年，橫跨四個特首任期。

重建大坑西新邨其中一個障礙，就是政府不打算以公屋資源安置居民，把責任卸給平民屋宇有限公司與市區重建局，負責推展重建大坑西新邨計劃。城規會前年批准石硤尾大坑西新邨的重建方案，擬建兩幢大廈約1,300個單位讓合資格租客回遷，另建約2,000個「港人首次置業」單位，但方案須於2025年12月10日前開展，否則將會失效。有關方面雖然提出發放約五年市值租金的特惠租金津貼，然而居民普遍是高齡長者，對於搬來搬去感到乏力無助，亦憂慮難尋合適私樓租住，一旦津貼用盡，樓宇重建未完成，何處容身？住劏房或露宿街頭？

其實居民不是反對重建，只是希望有安身之所，不用晚年像無殼人球，顛沛流離，最想可以在同區獲編派公屋，一勞永逸。然而政府鐵石心腸，一早已關掉大門，拒絕以公屋安置。居民雖然曾到政府總部及特首辦請願，怒斥有關方面沒有提供一個居民接受的遷置方案，迴避與居民直接溝通，當局迴避責任，事件拖延至今，尚有幾天便租約屆滿，會否被迫遷趕盡殺絕，一切都是懸而未決，連串疑慮，惶惶不可終日。而且重建工程愈拖，愈遲落成，年齡又大一歲，隨時未獲安置已等到死。

舊邨重建，多年以來言之鑿鑿，看似事在必行，然而大部分連樓梯也未聞響，2013年政府檢視全港22條舊公共屋邨重建可行性，但拖足9年，僅3條舊邨落實重建，樓齡60年的彩虹邨多次石屎剝落，樓宇安全堪憂，卻未獲重建。重建核心問題，就是如何安置大批居民。未有實際可行安置方案之前，談拆遷重建是不切實際。大坑西新邨佔用買少見少的市區地皮，政府自稱要善用土地資源，為市民提供適切居所，既然私營機構難以處理重建工作，政府絕對有責任參與，而不是袖手旁觀，置身事外，任由居民自生自滅。唇亡齒寒，其他舊邨居民見到大坑西居民處境，他朝君屋也相同，對所謂拆遷安置肯定敬謝不敏，阻力增大，政府遇事即縮，舊邨重建繼續是都市傳說。