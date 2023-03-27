笑看天下：美國作繭自縛繼續妄想

中國國務委員兼外長秦剛日前喺北京會見來訪嘅美國友好團體和工商界人士時表示，中國將繼續推進高水平對外開放，開放的大門愈來愈大；中國經濟社會已按下「重啟鍵」，正迎來強勁復甦。之但係，秦剛話鋒一轉，指令人遺憾的是，目前中美關係依舊春寒料峭。佢重申中美關係係世界上最重要的雙邊關係，若然中美關係搞好了，世界受益，反之，世界遭殃。佢希望中美互相尊重、和平共處、合作共贏；希望美方摒棄零和思維，停止不擇手段遏制打壓中國。

這番話耳熟能詳，皆因秦剛任中國駐美大使時，也不知說過多少次了！可惜美國全當耳邊風；麥卡錫剛成為新任國會眾議院議長，席不暇暖即成立一個針對中國嘅「美中戰略競爭特別委員會」，旗幟鮮明地宣稱：美國信任共產中國的時代結束了！

美國每日24小時都對中國「喊驚」，一味「中國威脅」，加上患上「仇華幻想分裂狂躁症」，叫佢與中國「和平共處、合作共贏」根本難過從石頭榨出血來！呢，美國總統拜登24日訪問加拿大，係2009年以來首次有美國總統訪加，拜老頭嘅講話又離唔開「中國」，又話美加宣布合作收緊邊境管制和促進半導體生產投資等，最重要係美加共同應對中國挑戰！唉！中國威脅已經成為老美心中揮之不去嘅刺和夢魘！所以話，同佢講中國「開放的大門愈來愈大」盞嘥冷氣！

當然，清醒嘅政治家還是有嘅，像新加坡總理李顯龍，佢接受訪問時就話，其他國家必須能夠接受一個事實，那就是今天的中國已經不是過去的中國了；中國對世界經濟的貢獻更大，在國際事務中的發言權也更大。美國唔拋開「美國優先」思維，只會「作繭自縛」，在黑暗裏繼續妄想狂躁！